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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса
Фото: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС под гнетом инфляции, раскручиваемой энергетическим кризисом, выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го 450 млрд евро, сообщается в исследовании брюссельского института Брейгель.

Из этой суммы 314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.

На первом месте по таким расходам находится Германия, потратившая 100,2 млрд евро. За ней следует Италия с 59,2 млрд. На третьем месте - Франция: 53,6 млрд евро.

Согласно исследованию, хотя большинство стран приняли меры, считающиеся краткосрочными, они вполне могут стать структурными, настолько нарастающим стало вмешательство государства.

Европейская комиссия 14 сентября обнародовала предложение по экстренному вмешательству на энергетических рынках Европы в связи резким ростом цен, в том числе по мерам в сфере потребления электроэнергии, чтобы добиться скоординированной реакции государств-членов на кризис.

ЕС Германия Италия Франция
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