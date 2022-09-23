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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ВТБ запустил депозиты в юанях для корпоративных клиентов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ запустил депозиты в юанях для корпоративных клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях. Проценты по депозитам выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

"На фоне дедолларизации российской экономики юань становится все более привлекательным активом для юридических лиц. Мы стремимся предлагать клиентам новые инструменты в "мягких" валютах, которые являются альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода. Расширение продуктовой линейки для работы с национальными валютами - один из приоритетов в работе ВТБ сегодня", - заявила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, чьи слова приводятся в сообщении.

ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем, прокомментировал запуск депозита старший вице-президент банка Виталий Сергейчук.

"Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц - это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте", - сказал он.

ВТБ Китай
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