ВТБ в I полугодии увеличил объем вкладов физлиц в юанях в 1,5 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Объем вкладов физлиц в юанях в ВТБ в I полугодии 2023 года вырос более чем в 1,5 раза - до 10,4 млрд юаней (по текущему курсу - около 131 млрд рублей), говорится в сообщении банка.

Розничные клиенты по итогам первого полугодия открыли в ВТБ около 14,7 тыс. депозитов в китайской валюте на сумму 6,7 млрд юаней, отмечает банк. Средний чек одного вклада составляет 461 тыс. юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до одного года.

"Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может увеличиться до 93%, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро", - заявила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, слова которой приведены в сообщении.