Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-1%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips, давление продолжают оказывать геополитическая напряженность на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ, а также ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений мировой рецессии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,4-1%, в лидерах отката выступают акции металлургов и "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2183,36 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1162,99 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 59,05 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "ММК" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+1%), акции "Татнефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо негативным. После многодневного падения рынки могут попытаться отыграть часть потерь. В частности, торги в Китае начинались с глубокой просадки, но постепенно ситуация выправилась. Индекс доллара торговался стабильно, а фьючерсы на индексы США продолжили снижаться, но эффект конца недели может сыграть против "медведей".

От рынка акций РФ можно ожидать продолжения роста или как минимум консолидации. Впереди заседания советов директоров "Газпрома" и "Роснефти". Рубль, вероятно, в течение дня немного ослабнет, как это обычно бывает в пятницу после недельного укрепления, полагает эксперт.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, индекс МосБиржи в пятницу не продемонстрирует яркой динамики, оставшись вблизи отметки 2200 пунктов ввиду приближающихся выходных. Инвесторы пока не готовы брать дополнительные риски, открывая новые позиции до начала следующей недели.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также ожидают спокойных торгов в пятницу после очень активных нескольких предыдущих дней. В США инвесторы могут попробовать частично зафиксировать прибыль от "коротких" позиций перед выходными, поэтому закрытие недели может пройти на "зеленой" территории. В Германии, еврозоне и США выйдут данные по деловой активности в сфере услуг и промышленности за сентябрь, также выйдет статистика по активным буровым установкам от Baker Hughes.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,4% на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых, максимума со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока задача не будет выполнена, - сказал глава ФРС Джером Пауэлл о повышении ставки для замедления инфляции. - Мне бы хотелось, чтобы был безболезненный способ это сделать, но такого способа не существует".

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов третий день подряд на страхах глобальной рецессии (японские биржи закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия, южнокорейский KOSPI снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Также на этой неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня.

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Сингапуре в августе подскочили на 7,5% после роста на 7% в июле, обогнав ожидавшееся аналитиками повышение на 7,2%. Инфляция обновила максимум с июня 2008 года.

В Малайзии инфляция в прошлом месяце ускорилась до 4,7%, максимума за полтора года, с 4,4% в июле, совпав с ожиданиями рынка.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу вновь проседают, завершая неделю в минусе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $89,73 за баррель (-0,8% и +0,7% в четверг), ноябрьская цена WTI - $82,77 за баррель (-0,9% и +0,7% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству Bloomberg в четверг.