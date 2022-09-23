На "Мосбирже" обратили внимание ЦБ на попытки банков замкнуть на себя инвесторов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банки замыкают на себе инвесторов, забирая ликвидность с биржи, регулятору стоит посмотреть на этот случай регуляторного арбитража, заявил на банковском форуме в Казани председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"Мы видим, что некоторые банки стараются стать биржами и оттягивают ликвидность на себя, замыкая внутри себя клиентов. Это проблема концентрации. Я думаю, что регулятору нужно посмотреть на это явление", - сказал он.

"Если банк хочет быть биржей, наверно, ему надо перестать быть банком, получить биржевую лицензию и стать биржей. Мы абсолютно не против конкуренции, но эта конкуренция не должна подпитываться регуляторным арбитражем" - добавил Швецов.

Он отметил сложности с поддержанием ликвидности на торговой площадке.

"По объемам торгов мы не вышли практически ни на одном рынке на обороты, которые были до февраля этого года. Это сложная задача - поддерживать ликвидность, хотя были приняты новые маркет-мейкерские программы", - добавил Швецов.