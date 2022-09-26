Банк России изучит проблему перетока ликвидности с биржи в банки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России проводит оценку последствий ситуации, связанной с концентрацией ликвидности инвесторов в банках, по итогам анализа примет дельнейшие шаги, сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

"Мы знаем об этой ситуации и взаимодействуем с участниками рынка, способными генерировать внутри себя значительный пул ликвидности и замыкать клиентов в собственной экосистеме. Важным, по нашему мнению, является формирование рыночной цены при этом. Сейчас Банк России проводит оценку влияния такой практики, которая определит дальнейшие шаги регулятора", - сообщил представитель регулятора.

23 сентября председатель наблюдательного совета "Московской биржи", бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что банки замыкают клиентов внутри себя, что приводит к концентрации ликвидности в кредитных организациях. По его мнению, регулятору стоит обратить внимание на эту ситуацию.

"Мы видим, что некоторые банки стараются стать биржами и оттягивают ликвидность на себя, замыкая внутри себя клиентов. Это проблема концентрации. Я думаю, что регулятору нужно посмотреть на это явление", - сказал он. - Если банк хочет быть биржей, наверно, ему надо перестать быть банком, получить биржевую лицензию и стать биржей. Мы абсолютно не против конкуренции, но эта конкуренция не должна подпитываться регуляторным арбитражем".