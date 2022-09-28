Налоговая нагрузка на металлургов в 2022 году может снизиться на 29,4 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Значение экспортной цены на сляб, при котором ставка акциза на жидкую сталь принимается равной нулю, будет скорректировано с 1 августа 2022 года, говорится в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму в рамках "бюджетного пакета". Это снизит налоговую нагрузку на металлургические компании.

"Мера позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на сталь жидкую при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию", - отмечается в документе.

В соответствии с поправками, ставка акциза на жидкую сталь обнуляется в случае, если экспортная цена на сляб ниже 30 тысяч рублей за тонну. На прошлой неделе, согласно данным БКС, экспортная стоимость сляба из России находилась на отметке около $475/т (около 28 тысяч рублей/т).

В связи с корректировкой предельного значения экспортной цены на сляб, при котором ставка акциза на сталь принимается равной нулю (в условиях ожидаемого снижения экспортной стоимости сляба), выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году могут составить 29,4 млрд рублей, говорится в документе.

Акциз на сталь вступил в силу с 1 января 2022 года. Он пришел на смену введенным с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких мировых цен на металл. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России, он не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну (по нынешнему курсу - чуть более 18 тысяч рублей/т).