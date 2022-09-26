Австрия, Венгрия и Болгария активизировали закачку газа в хранилища

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину - 42,4 млн куб. м

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Страны, отстающие по уровню запасов в ПХГ от общего уровня по ЕС, активизировали закачку газа в хранилища в преддверии наступления сезона отбора (в среднем по ЕС общий нетто-отбор начинается с третьей декады октября). Австрия, Венгрия и Болгария демонстрируют курс на достижение целевого 80-процентного уровня заполнения запасов в ПХГ. Латвия, уже очевидно, этого достигнуть не успеет. Тем временем сезонный температурный трек в Европе продолжает снижение, увеличивая потребление газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 26 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Текущий температурный трек в сентябре в Европе проходит вблизи минимальных исторических значений. Этот сентябрь в Европе может стать самым холодным за последние 9 лет (с 2013 года). Температура воздуха в Европе более чем на два градуса ниже, чем годом ранее.

Ветрогенерация в Европе на прошлой неделе обеспечила 10% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за сентябрь 2021 года составил 9,6%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовая цена на газ в Европе стабильна - контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1690 за тысячу кубометров. В Азии самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1760.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 59%, тогда как показатель за август был 59%. С 16 сентября в статистике отображаются поставки с нового приемного терминала в Нидерландах - EemsEnergy LNG.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас резервы выросли до 87,41%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (24 сентября) составил 0,3 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Австрия демонстрирует четкий тренд на достижение целевого уровня запасов примерно к 1 октября, Болгария и Венгрия также активизировали закачку, но могут опоздать к заветной черте на несколько дней.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 53%. Закачка осуществляется в 2 раза медленнее, чем в среднем по Европе. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Прибалтики и Финляндии.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке.

Текущий уровень запасов составляет около 71%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 5% превосходят минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв сокращался и только за последнюю неделю чуть вырос, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за последние пять лет) составляет 10%.

Темп закачки вырос - за последнюю отчетную неделю было аккумулировано 2,9 млрд куб. м по сравнению с 2,2 млрд куб. м за предыдущую отчетную неделю. Завершение времени работы кондиционеров и пока что отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в хранилища.

Ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии. Также в сентябре-октябре на плановый ремонт остановится завод Cove Point мощностью 5,25 млн тонн в год, экспортируемые через него объемы также останутся на внутреннем рынке.