Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Решение России о введении с 1 октября ответных санкций против автоперевозчиков Евросоюза нанесет наибольший ущерб малому и среднему бизнесу, а для крупных транспортных компаний он будет минимальным, передает агентство BNS.

Президент Конфедерации малых и средних перевозчиков Литвы Эрландас Микенас заявил BNS, что мелкие перевозчики страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, работают на ее рынке и перевозят через нее товары транзитом в Среднюю Азию.

"На данный момент мне сложно сказать, какое общее влияние это российское решение окажет на более мелких перевозчиков, но совершенно очевидно, что ничего хорошего оно не принесет. Даже сейчас примерно каждое третье банкротство в стране приходится на транспортное предприятие, потеря рынка теми предприятиями, которые до сих пор ориентировались на Восток, точно не улучшит эту статистику", - сказал Микенас.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса Повилас Дрижас отметил, что с февраля крупные литовские компании ускорили уход с рынков России и Белоруссии. По его словам, ответного запрета России на въезд фур на рынке ждали и готовились к этому.

"Операции на российском рынке сократились примерно на 80%, контрактные обязательства (...) были расторгнуты, а новые не приняты. Остальные корпоративные связи в России абсолютно минимальны, - сказал Дрижас. - Два-три месяца назад Россия уже не входила в первую десятку стран, в которые литовские транспортные компании экспортировали свои услуги".

Евросоюз весной 2022 года ввел санкции против российских и белорусских транспортных компаний. С 8 апреля таким компаниям запрещена перевозка грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории сообщества весь транспорт до 16 апреля. Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Помимо этого, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и некоторой другой продукции, а также автодорожное сообщение для гуманитарных целей.

С 1 октября Россия вводит ответные санкции к перевозчикам из ЕС. Теперь товары, транспортируемые европейскими перевозчиками, должны перегружаться на автомобили российских компаний на пограничных терминалах. Эта процедура уже применяется в Белоруссии с середины апреля. Предполагается, что сначала так будут перегружаться "нехрупкие потребительские товары", а позже список расширится.

Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС еще в апреле. С 16 апреля введен запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.