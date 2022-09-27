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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Акционеры "Соллерс Авто" вернули компании прежнее название

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Соллерс Авто" на внеочередном собрании 26 сентября приняли решение вернуть прежнее название компании - "Соллерс".

Историческое название возвращается в связи с выходом компании из-под контроля прежнего основного акционера - ООО "Соллерс груп" (ныне ООО "Серенити инвест"), объяснил через пресс-службу совладелец "Соллерс Авто", гендиректор "УАЗа" и СП "Соллерс Форд" Адиль Ширинов.

Также акционеры избрали совет директоров в обновленном составе: в него вошли девять человек (на столько же мест), новым членом совета стал глава аппарата президента Татарстана, бывший министр внутренних дел республики (1998-2012 годы) Асгат Сафаров. Покинул совет глава департамента логистики СП "Соллерс Форд" Александр Макаревич. Остальные члены совета сохранили свои места.

Бизнесмен Вадим Швецов в июне продал контрольный пакет в "Соллерс Авто" (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры группы: Ширинов (39%), гендиректор "Соллерс Авто" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

После этого на годовом собрании акционеров "Соллерс Авто" в конце июня был избран новый состав СД. Четверо совладельцев компании сохранили свои места в органе. Пятью новыми членами стали глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, заместитель гендиректора "УАЗа" и финансовый директор "Соллерс Форд" Татьяна Гой, гендиректор СП Mazda Sollers Елена Фролова, а также директор по правовым вопросам ПАО "Соллерс Авто" Михаил Санин и Макаревич.

Соллерс Авто Соллерс УАЗ Серенити инвест Адиль Ширинов Асгат Сафаров Александр Макаревич
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