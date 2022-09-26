Глава ФРБ Атланты считает, что ФРС постарается избежать затяжной рецессии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США стремится замедлить темпы роста экономики, чтобы взять под контроль инфляцию, однако попытается избежать затяжной рецессии, заявил CBS News глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

"Нам необходимо замедление. В этом нет сомнений. Но я действительно думаю, что мы в ФРС сделаем все, что можем, чтобы избежать сильной боли", - сказал он.

ФРС 21 сентября повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока задача не будет выполнена, - сказал глава ФРС Джером Пауэлл о повышении ставки для замедления инфляции. - Мне бы хотелось, чтобы был безболезненный способ это сделать, но такого способа не существует".

Экономисты опасаются, что столь агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут "сломать" экономику и спровоцировать рецессию.

Представители руководства ФРС полагают, что экономика может замедлиться, однако сильной рецессии можно избежать, прогнозируя вариант так называемой "мягкой посадки".

Бостик выразил оптимизм относительно состояния экономики на фоне устойчивости рынка труда, которая, по его мнению, может смягчить ущерб от быстрого повышения ставок.

"Я действительно думаю, что экономика способна выдержать наши меры", - сказал он.