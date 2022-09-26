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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Brent подорожала до $87,08 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному росту к вечер понедельника после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

К 18:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,93 (1,08%), до $87,08 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,94 (1,19%), до $79,68 за баррель.

Нефтяные котировки изменили курс на фоне ослабления доллара и повышения настроения на фондовых рынках, сообщает Bloomberg. Американские фондовые индексы хоть и начали торги понедельника снижением, но затем перешли к подъему.

"Торги остаются довольно нервными, - заявил старший вице-президент Bok Financial Securities Дэннис Кисслер. - Рынки немного растут этим утром, главным образом потому что мы видим небольшой откат доллара США".

Между тем давление на нефтяной рынок оказывают опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций, пишет MarketWatch.

Кроме того, дополнительным негативным фактором выступают сохраняющиеся жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Китае, которые также ослабляют спрос на энергоресурсы.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

"Большой вопрос для прогнозирования цен на нефть на ближайшие несколько кварталов заключается в том, как ожидаемое снижение спроса будет накладываться на санкции ЕС. Рынку все еще будет трудно найти замену российской нефти", - написал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар, ожидающий, что Brent может вернуться к отметке $100 за баррель в четвертом квартале.

США Brent WTI Евросоюз
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