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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Президент ФРБ Кливленда рекомендовала ФРС продолжать повышение ставки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, заявила CNBC президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

К настоящему времени базовая процентная ставка даже не дошла до уровня, ограничивающего экономическую активность, отметила она.

ФРС повысила ставку на 3 процентных пункта (п.п.) с начала текущего года, до 3-3,25% годовых, стремясь ослабить инфляцию. В сентябре ставка была повышена на 0,75 п.п. по итогам третьего заседания подряд.

Прогнозы руководителей ФРС, опубликованные по итогам сентябрьского заседания, показали, что ставка может достигнуть 4,4% к концу текущего года.

Местер заявила , что хочет видеть ставку выше 4% в течение некоторого времени, поскольку считает инфляцию более устойчивой, чем ее коллеги.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли американский ЦБ перегнуть палку с ужесточением денежно-кредитной политики и оказаться перед необходимостью ее резкого разворота, Местер сказала, что Федрезерву "необходимо быть настойчивым в борьбе с инфляцией".

"Участники финансовых рынков и в целом американцы рассчитывают, что ФРС будет делать свою работу и вернет ценовую стабильность", - отметила она.

Местер в 2022 году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

ФРС США ФТБ Кливленда Лоретта Местер
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