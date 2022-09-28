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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин предложил повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ до 32%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Налог на прибыль организаций, осуществляющих производство газа в сжиженном состоянии и его продажу на экспорт, которым выдана лицензия с исключительным правом экспорта газа, в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно устанавливается в размере 32%.

Об этом говорится в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму в рамках "бюджетного пакета".

При этом 15% налога зачисляется в федеральный бюджет, 17% - в бюджеты региона.

Дополнительные доходы федерального бюджета от налога на прибыль организаций, производящих сжиженный природный газ, ожидается в размере 200 млрд рублей в 2023 году.

Текущая ставка налога на прибыль составляет 20%, из них 3% зачисляется в федеральный бюджет (в 2017-2024 годах).

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