В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые повышают налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с 20% до 34% на 2023-2025 годы.

В текст законопроекта внесено уточнение, что рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 года.

Поправки разработаны ко второму чтению законопроекта № 201629-8 о налоговых новациях, призванных повысить наполняемость бюджета. Они были внесены вместе с "бюджетным пакетом" в конце сентября и 18 октября были одобрены в первом чтении.

В рамках первого чтения предполагалось, что ставка вырастет до 32%, при этом в принятом ранее тексте закона не было уточнения, что новации не коснутся новых проектов. Предполагался рост ставки для организаций, которые в отчетном (налоговом) периоде 2023-2025 годов продают газ на экспорт. В итоговом тексте законопроекта уточняется, что повышение не будет распространятся на новые проекты.

"Для организаций, которые осуществляют деятельность по производству СПГ и до 31 декабря 2022 г. включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023-2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%", - говорится в поправках.

При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, зачисляется в федеральный бюджет, и 17% пойдет в региональный бюджет.

Дополнительные доходы федерального бюджета от введения данной меры предполагались на уровне 200 млрд рублей в 2023 году, новых расчетов в материалах к законопроекту не приводится.

Ожидается, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен 10 ноября.