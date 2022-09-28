Уже 15 стран ЕС призвали Еврокомиссию предложить ввести "потолок" цен на газ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Литва и 14 других стран Евросоюза в преддверии встречи в Брюсселе 30 сентября министров транспорта и энергетики ЕС союза призвали Еврокомиссию предложить установить "потолок" цен на газ, сообщает BNS со ссылкой на письмо министров этих 15 стран еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон.

По их мнению, необходимо решить самую серьезную проблему - оптовой цены на газ.

"Потолок цен, которого с самого начала просили все больше государств-членов, является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и создать базу на случай возможных перебоев в поставках, а также ограничить дополнительные прибыли в этом секторе", - говорится в тексте письма.

Ограничение, как считают министры, должно применяться ко всем сделкам, а не только к импорту из конкретных стран, и должно быть таким, чтобы обеспечить безопасность поставок и свободный переток газа в Европе.

"Эта верхняя граница является приоритетом и может быть дополнена предложениями по усилению финансового надзора за газовым рынком и разработке альтернативных стандартов определения цены на газ в Европе", - говорится в письме.

Авторы письма призывают еврокомиссара представить предложение для обсуждения на внеочередном заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС 30 сентября.

Минэнерго Литвы сообщило , что совместное обращение подписали Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Хорватия, Латвия, Польша, Литва, Мальта, Португалия, Франция, Румыния, Словакия и Словения. По мнению министерства, к нему могут присоединиться и другие страны ЕС.

27 сентября газета Il Sole 24 Orе сообщила, что ввести потолок цен на весь импортируемые в Европу газ призвали 13 стран ЕС.