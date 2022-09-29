Нефть Brent подешевела до $88,9 за баррель после скачка цены накануне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъема по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в четверг составляет $88,86 за баррель, что на $0,46 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,05 (3,5%), до $89,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,71 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов подскочила на $3,65 (4,7%), до $82,15 за баррель.

Ураган четвертой категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 2,89 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 500 тыс. и 600 тыс. баррелей соответственно.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.