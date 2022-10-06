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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Международные резервы России с 23 по 30 сентября сократились на $9 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 сентября составили $540,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 23 сентября международные резервы равнялись $549,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
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