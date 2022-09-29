Главный экономист Банка Англии ждет существенного повышения ставки в ноябре

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, "значительно" изменит базовую процентную ставку на ноябрьском заседании в ответ на недавно объявленное правительством Великобритании снижение налогов, считает главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.

"Сложно не понимать, что бюджетные стимулы, обнародованные на прошлой неделе, спровоцируют значительный и необходимый ответ со стороны денежно-кредитной политики в ноябре", - говорится в тексте заявления Пилла, подготовленного для его выступления в Северной Ирландии.

23 сентября министр финансов Великобритании Квази Квартенг объявил о масштабном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и увеличит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов. Чуть раньше правительство страны обнародовало программу ограничения счетов на энергоресурсы для потребителей и бизнеса, которая может обойтись бюджету в 150 млрд фунтов.

По словам Пилла, снижение налогов "будет стимулировать спрос". Это, вероятно, приведет к усилению инфляции, которую пытается сдержать Банк Англии.

На прошлой неделе британский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25% годовых, и объявил о намерении приступить к сокращению объема гособлигаций на его балансе. Однако 28 сентября Банк Англии решил приостановить продажу госбумаг из-за скачка доходностей и вернуться к их выкупу на рынке.