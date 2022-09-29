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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Brookfield покупает две компании сферы возобновляемой энергетики за $1,5 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Канадская Brookfield Asset Management Inc., один из мировых лидеров в сфере альтернативных инвестиций, покупает две американские компании отрасли возобновляемой энергетики, за которые заплатит в общей сложности $1,5 млрд пишет The Wall Street Journal.

В частности, Brookfield покупает Scout Clean Energy, владеющую активами в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики, за $1 млрд, а также Standard Solar Inc. за $540 млн.

Brookfield планирует инвестировать более $500 млн в обе компании, чтобы помочь им в дальнейшем росте.

Средства на покупку активов выделены из фонда объемом $15 млрд, который Brookfield фокусирует на инвестициях в альтернативные источники энергии. Одним из руководителей этого фонда является бывший руководитель Банка Англии Марк Карни.

Brookfield Asset Management Канада Scout Clean Energy Standard Solar Марк Карни
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