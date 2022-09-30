Акционеры "Русала" одобрили выплату первых с 2017 года дивидендов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию, говорится в сообщении компании.

Общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может составить около $304 млн. Дивдоходность выплаты - около 3%.

Отсечкой по дивидендам является 17 октября 2022 г.

Решение о дивидендах поддержало 94,3% голосов участников собрания.

Эта выплата станет первой для "Русала" с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

Ожидается, что после утверждения акционерами промежуточный дивиденд поступит регистратору в Гонконге до 3 ноября. Текущая геополитическая ситуация и законодательные изменения в различных юрисдикциях могут повлиять или задержать получение денежных средств, поясняла ранее компания. Средства поступят в долларах или эквиваленте в рублях на дату выплаты.

Ранее вопрос о дивидендах, который несколько раз поднимал Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (контролирует 25,72% "Русала"), не удавалось провести через совет директоров "Русала", в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора. На собрании акционеров инициатива о дивидендах набирала около 32% голосов и не проходила.

Sual мотивировал необходимость дивидендов тем, что в 2021 году финансовые показатели достигли рекордных за всю историю значений, а маржинальность превысила показатель 2017 года, по итогам которого компания в последний раз выплачивала дивиденды. По оценке Sual Partners, в соответствии с дивидендной политикой ОК "Русал" могла выплатить $528 млн дивидендов за 2021 г.

"Русал" объяснял, что продолжает фокусироваться на сокращении долговой нагрузки, связанной с приобретением доли в "Норильском никеле", а также готовится к реализации программы масштабной перестройки алюминиевых заводов в Сибири, которая оценивается в сумму порядка 380 млрд руб.

"Русал" в I полугодии увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 года, до $1,8 млрд. Выручка компании составила $7,153 млрд, увеличившись на 31%. Чистая прибыль "Русала" уменьшилась на 17% год к году, до $1,68 млрд. Свободный денежный поток от операционной деятельности оказался отрицательным и составил минус $958 млн (против $666 млн годом ранее), что было вызвано увеличением оборотного капитала.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. Sual Partners владеет 25,72% "Русала". Free float "Русала" - 17,4%.