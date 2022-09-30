На "Мосбирже" доллар и евро подорожали больше, чем на рубль

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро отыграли потери и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль растерял рост в условиях фиксации прибыли в последний торговый день месяца и в связи с отсутствием санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) в списке новых антироссийских санкций США.

Доллар к 19:00 подорожал на 1,24 рубля до 58,45 рубля. В ходе торгов курс доллара падал до 53,23 рубля впервые с 18 июня 2015 года. Евро подорожал на 1,23 рубля, до 56,7 рубля, а в течение дня его курс опускался ниже 51 рубля впервые с 13 октября 2014 года.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,235 рубля - до 57,66 рубля. Курс китайского юаня повысился к концу дня на 9 копеек - до 8,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал повышенную волатильность к доллару и евро в ходе торгов в последний день месяца и недели. В первой половине пятницы рубль обновил многолетние максимумы в обеих парах, во второй половине - напротив, не только растерял весь рост, но и перешел к активному снижению и к доллару, и к евро.

Динамика валютных пар в первой половине недели объяснялась рисками введения новых антироссийских санкций, которые могли бы затронуть Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") и сделать невозможным проведение организованных торгов этими валютами. Участники рынка избавлялись от доллара и евро, одновременно наращивая позиции в юане.

Санкции против НКЦ могли быть введены по факту принятия в состав Российской Федерации территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. Церемония подписания договоров об их присоединении к России прошла в пятницу в Кремле.

После подписания договоров участники рынка перешли к фиксации прибыли, что в итоге привело к снижению курса рубля. Изменению настроений игроков способствовало то, что Минфин США действительно объявил о новых санкциях, однако не включил в списки НКЦ. В то же время в санкционные списки по России были включены десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственники высокопоставленных чиновников.

Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для России. Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются и на рекламную сферу и проведение аудитов.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении.

Под санкции США и Великобритании попала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по России еще 43 человека, в том числе представителей финансовых элит и членов их семей; органа управления в Херсоне, и 35 чиновников в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу вечером и могут продемонстрировать квартальное падение впервые более чем за два года на фоне усиления опасений по поводу спада мировой экономики.

К 19:03 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,36%, до $88,17 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,87%, до $80,52 за баррель.

WTI по итогам квартала может потерять в цене около 23%.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, которое вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics. Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

"Российский рубль сегодня вновь показал резкое укрепление на фоне беспокойств инвесторов по поводу возможных санкций на НКЦ, что сделает валютные активы замороженными. Тем не менее в середине дня рубль развернулся и по итогам дня теряет более 1%. Такая высокая волатильность вновь подтверждает нерациональное поведение игроков во время сильной рыночной неопределенности", - сказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов дешевел, но затем перешел к стремительному укреплению. Доллар установил трехмесячный минимум около отметки 53,2 рубля. Евро впервые с октября 2014 года приближался к 50,7 рубля. Китайский юань быстро вернулся в плюс в паре с рублем, а гонконгский доллар понес к российской валюте относительно небольшие потери. Это означает, что участники рынка избавляются от токсичных валют, опасаясь санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), что может привести к заморозке средств в долларах и евро. (. . .) Перелом нисходящего импульса токсичных валют произошел в середине торгов. Доллар и евро устремились вверх, выйдя в хороший плюс по отношению к рублю. Их быстрое восстановление, скорей всего, обусловлено тем, что сильный провал котировок был усилен принудительной ликвидацией маржинальных позиций в токсичных валютах. Как только эти продажи закончились, курсы валют нормализовались", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,1143 рубля, до 55,2987 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,6685 рубля, до 52,7379 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,1649 рубля по отношению к четвергу и составил 56,3923 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 1,2556 рубля и составил 56,1464 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 977,718 млн, из которых $1 млрд 836,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 141,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,1107 рубля, до 52,3148 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,5517 рубля, до 53,9159 рубля. Объем торгов евро составил 1 520,691 млн евро, из которых 637,498 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 883,193 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 5 б.п. - до 8,03% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 4 б.п. - до 8,17% и 8,2% годовых.