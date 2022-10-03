Tesla в III кв. поставила рекордные 343 тыс. электромобилей, но разочаровала аналитиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla нарастил поставки во втором квартале на 34,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до рекордных 343,83 тыс., сообщается в пресс-релизе компании.

В то же время аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что показатель составит 371 тыс. машин.

Между тем, поставки Model S и Model X составили 18 672 штуки, Model 3 и Model Y - 325 158.

В прошедшем квартале Tesla произвела 365 923 автомобиля, что на 41% больше показателя второго квартала.

Таким образом, разница между производством и поставками Tesla составила чуть более 22 тыс. автомобилей, что значительно больше 4 тыс. в апреле-июне. Это может свидетельствовать о том, что темпы выпуска значительно опережают спрос, полагают эксперты.

Однако компания отметила, что это произошло из-за проблем в логистике. "По мере того, как объемы производства продолжают расти, становится все труднее обеспечивать транспортировку по разумной стоимости в этот пиковый для логистики период", - отмечается в пресс-релизе.

Финансовую отчетность за третий квартал Tesla планирует опубликовать 19 октября.

Котировки акций автопроизводителя с начала текущего года упали на 24,7%, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 32% за этот период.