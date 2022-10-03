Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл потери и немного скорректировался вверх после падения в первой половине дня, евро упал на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро и заметно подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 58,86 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 53,6 руб./EUR1, подешевев на 3,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,17 рубля - до 56,49 рубля. Курс китайского юаня опустился к концу дня на 7,3 копейки - до 8,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к бивалютной корзине по итогам торов понедельника на фоне подорожавшей нефти. Ее котировки несколько сократили темпы роста к вечеру понедельника, однако все равно заметно выросли на сообщениях, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Дополнительные процедуры установления курсов валют

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в понедельник на его сайте. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Соответствующие изменения Банк России планирует внести в порядок расчета и опубликования официальных курсов иностранных валют.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с тем, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (входит в группу "Московской биржи"), которые лишат МосБиржу возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Проблема крепкого рубля

Крупный бизнес, объединенный в Российский союз промышленников и предпринимателей, обеспокоен крепким курсом рубля и предлагает властям комплекс мер для его "выравнивания". Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, направив письма в ЦБ и Минфин.

На курс рубля, по мнению экспертов РСПП, можно, в частности, влиять "путем активизации создания Банком России резервов в валютах дружественных стран, прежде всего в юане". В том числе - "через операции по купле-продаже юаней и других валют дружественных стран Банком России до стабилизации курса".

Это предложение в целом соответствует стратегии властей: о возможности выхода уже в этом году на рынок с покупками "дружественной" валюты, в том числе и с целью "сглаживания курса", заявлял на днях глава Минфина Антон Силуанов.

Также эксперты союза "считают целесообразной активизацию усилий биржи и Банка России по предоставлению финансовым институтам дружественных стран доступа к российской биржевой инфраструктуре, а российским институтам - к клиринговым центрам зарубежных стран, что стимулирует выход из "токсичных" валют в дружественные".

Цены на нефть

Нефтяные котировки продолжают стремительно расти на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подскочили на 3,48% - до $88,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 4% - до $82,67 за баррель.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. WTI за неделю поднялась в цене на 1%, но потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.

Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, пара "доллар-рубль" завершила торги вблизи 59 руб./$1, ранее в конце прошлой недели курс был близок к летним минимумам. "Рубль укреплялся под влиянием продаж экспортной выручки для уплаты налогов, а также закрытия валютных позиций частными инвесторами и компаниями на фоне рисков остановки биржевых торгов из-за санкционных ограничений. При реализации данного сценария дальнейшее внутреннее курсообразование будет происходить на основе дилерских котировок ведущих банков через уже готовые системы ЦБ. Текущий курс рубля, на наш взгляд, завышен с точки зрения макроусловий и интересов бюджета в среднесрочной перспективе", - говорит Алексеев.

"На российском валютном рынке утренние торги в понедельник не отражали единой динамики, однако первую половину дня рубль заканчивал укреплением вблизи отметки 56,76 по доллару. Данный уровень оказался дневным максимумом для российской валюты, и в последующие часы рубль лишь корректировался. Утреннее укрепление рубля можно связать со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и сегодня днем котировки марки Brent были близки к отметке в $90 за баррель. Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 руб.", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 октября на 2,2677 рубля, до 57,5664 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6568 рубля, до 54,3947 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 1,467 рубля по отношению к пятнице и составил 57,8593 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 1,7741 рубля и составил 57,9268 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 515,811 млн, из которых $1 млрд 339,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 176,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,112 рубля, до 54,4268 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 37,35 копейки, до 54,2914 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 119,905 млн, из которых EUR244,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR875,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,01% и 8,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.