Британия не станет отменять максимальную ставку подоходного налога

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании решило отказаться от отмены максимальной ставки подоходного налога, составляющей 45% и применяющейся к годовому доходу свыше $150 тысяч фунтов, пишет Dow Jones.

"Решение о ставке налога в 45% стало попросту огромным отвлекающим фактором от очень мощного пакета мер", - сказал министр финансов королевства Квази Квартенг.

анее предполагалось, что все британцы, зарабатывающие более 50 271 фунта, будут платить подоходный налог по единой ставке - 40%.

Отмена максимальной ставки подоходного налога была объявлена в конце сентября в рамках масштабной программы по снижению налогов, которая вызвала критику со стороны экспертов ввиду резкого роста дефицита госбюджета и привела к взлету доходности гособлигаций. Для смягчения последствий Банку Англии пришлось приостановить запланированное начало продажи госбондов и вместо этого снова начать покупать долговые бумаги.

2 октября британский премьер-министр Лиз Трасс признала, что правительство могло лучше подготовить финансовые рынки к снижению налогов и росту госзаимствований. "Мы должны были лучше подготовить почву", - заявила она, добавив, что в целом "решение увеличить заимствования было правильным".

По оценкам британского Агентства по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO), потребности государственного бюджета в заимствованиях в текущем финансовом году составят 234,1 млрд фунтов, что почти в полтора раза больше, чем ожидалось ранее.