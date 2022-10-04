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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Газ для потребителей Молдавии не подешевеет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цена газа для потребителей в Молдавии не будет снижена, несмотря на то, что с октября после изменения методологии расчета цены "Газпром" начал продавать газ дешевле, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, в своих расчетах регулятор (Национальное агентство по регулированию в энергетике, ANRE) исходил из среднегодового тарифа в $926,94 за 1 тысячу кубометров, что на $146,8 меньше, чем прогнозируемая цена закупки в октябре ($1073,73). В ноябре эта разница составит $96,8 при прогнозе стоимости $1023,7 за 1 тысячу кубометров.

Причиной Чебан назвал включение агентством в действующий с 1 октября тариф накопленные предприятием тарифные отклонения в размере 1 817,5 тысячи леев (около $95 тысяч), накопленные с января по сентябрь 2022 года.

"Принятый тариф позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены для потребителей", - подчеркнул глава "Молдовагаза".

В соответствии с новой методологией расчета и применения регулируемых цен на поставку природного газа ANREи основывается на "среднегодовой средневзвешенной закупочной цене поставщика".

"Изменение формулы определения покупной цены природного газа "Молдовагазом" у "Газпрома" не имеет аналогичного и непосредственного эффекта в регулируемых ценах поставки потребителям, влияние уже включено в структуру утвержденных регулируемых цен на уровне календарного года", - отмечается в сообщении на сайте ANRE.

Ряд потребителей рассчитывал на снижение тарифа на газ, в связи с тем, что в октябре в соответствии с новой формулой цена газа для Молдавии существенно снизится по сравнению с $1883 в сентябре. В субботу вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что цена газа для Молдавии составит в октябре $1028 за 1 тыс. кубометров.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. По условиям контракта "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

С октября "Газпром" сократил поставки газа Молдавии на 30%. Это сокращение компания объяснила отказом "Оператора ГТС Украины" принимать транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", одну из двух точек входа в украинскую ГТС. Молдавскую сторону "Газпром" обвинил в регулярном нарушении контракта в части сроков оплаты.

Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1 тыс. куб. м в ноябре 2021 года, $550 - в декабре, $647 - в январе 2022 года, $564 - в феврале, $547 - в марте, $1193 - в апреле, $920 - в мае, $880 - в июне, $980 - в июле, $1458,5 - в августе, $1882,78 - в сентябре.

Молдавия Молдовагаз Газпром Вадим Чебан НАРЭ ANRE
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