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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Рубль утром не меняется к доллару и юаню на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром меняются незначительно, при этом сделок с евро в первые минуты не было, рубль демонстрирует боковую динамику на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках и в ожидании ключевых событий дня.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 58,91 руб./$1 (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань повысился к этому времени на "Московской бирже" на 2,1 коп. - до 8,22 рубля.

Через 15 минут после начала торгов доллар США перешел к умеренному снижению, курс к этому времени составил 58,35 руб./$1 (-60 коп. к уровню предыдущего закрытия), Евро на 15-й минуте подешевел до 56,2 руб./EUR1 (-20 коп. к закрытию вторника). Китайский юань также перешел к снижению, достигнув к этому моменту 8,181 рубля (-1,8 коп.).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в среду находился в боковике под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. С другой стороны, наблюдается рост интереса инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке. "Вялая" динамика может быть также связана с ожиданием участниками рынка ключевых событий дня.

В Вене 5 октября состоится заседание ОПЕК+, которое пройдет в очном формате. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций. Представители альянса могут рассмотреть вопрос о снижении квот на нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Ранее сообщалось о возможном снижении квот на 0,5-1 млн б/с.

Администрация президента США Джо Байдена перед предстоящим заседанием ОПЕК+ пытается отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, сообщило CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Актуальным для среды остается и санкционный фактор. Постпреды государств-членов ЕС во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду. Ряд государств ЕС высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно в части, касающейся цен на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,58 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,24 за баррель, что на 0,32% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на утренних торгах в среду: японский Nikkei 225 поднялся на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 5,48%, южнокорейский Kospi растет на 0,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,57%. Биржи материкового Китая не работают из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,46 %.

Московская биржа
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