Минтранс вернулся к вопросу повышения тарифных максимумов на платных автотрассах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении максимальных уровней тарифов за проезд по платным федеральным автотрассам и их участкам вновь обсуждается в правительстве РФ.

Как сообщили в Минтрансе РФ, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный регулятором, ранее прошел публичное обсуждение и был согласован Минфином и Минэкономразвития.

Предполагается, что тарифный максимум за проезд по реконструированным платным федеральным дорогам (М1, М3, М4) для легковых автомобилей может увеличиться с 3 руб./км до 5 руб./км. Для построенных "с нуля" автодорог (ЦКАД, М12) - с 3 руб./км до 8 руб./км соответственно. Сопоставимая индексация планируется для автобусов и грузовиков.

Как следует из пояснительной записки к проекту, планируемое повышение обусловлено, в частности, ростом себестоимости строительства автотрасс, реализуемых госкомпанией "Автодор".

Повышение не будет касаться концессионных объектов, соглашения по которым были заключены до 2013 года. В частности, головного участка М11 Москва - Санкт-Петербург (15-58 км) и северного обхода Одинцово.

Вопрос об увеличении тарифных максимумов на платных автотрассах Минтранс поднимает с конца прошлого года.

"Возврат привлекаемых внебюджетных инвестиций, а также эксплуатационные расходы на платных участках дорог обеспечиваются в том числе за счет сбора платы за проезд. Рост стоимости заемного финансирования, строительных ресурсов приводит к снижению инвестиционной привлекательности проектов и рискам их реализации, а также невозможности поддержания нормативного состояния дорог", - отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что предлагаемое проектом регулирование предусматривает право, а не обязанность собственника дороги на увеличение тарифов за проезд.

"Принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов за проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений. При этом по ряду дорог действующие тарифы на проезд в настоящее время не превышают установленных максимальных размеров и ниже в среднем на 30%", - добавили в Минтрансе.

Протяженность платных автодорог в РФ с 2016 года выросла с 465 км до 1927 км. До 2024 года планируется запустить движение по строящейся сейчас автотрассе М12 Москва-Казань протяженностью более 800 км.