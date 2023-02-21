Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Предельные уровни тарифов за проезд по платным федеральным автодорогам в РФ для легковых автомобилей повышены с 3 рублей за 1 км пробега: для реконструированных участков действующих автотрасс - до 5 руб./км, для вновь построенных - до 8 руб./км, следует из опубликованного во вторник постановления кабмина (N257).

Сопоставимая индексация проведена также для автобусов и грузовиков.

Такая мера обсуждалась в течение прошлого года. В пояснительной записке к проекту постановления, который готовил Минтранс РФ, отмечалось, что повышение тарифных максимумов, в частности, необходимо из-за роста себестоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор". В октябре проект прошел публичное обсуждение и позже был согласован Минфином и Минэкономразвития.

Планки тарифов за проезд по реконструированным платным федеральным дорогам (таким как М-1, М-3, М-4) для легковых автомобилей увеличились с 3 руб. до 5 руб. за 1 км, для построенных "с нуля" автодорог (ЦКАД, М-12) - с 3 руб. до 8 руб. за 1 км соответственно.

Опубликованное во вторник постановление обновило нормы, которые ранее были закреплены в предыдущем аналогичном за номером 47.

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев в октябре говорил журналистам, что действовавшая редакция постановления N47 утверждалось в 2016 году, когда сеть платных федеральных автодорог в РФ составляла около 460 км. По состоянию на середину октября 2022 года. она уже превышала 1,9 тыс. км. При этом объем внебюджетного возвратного финансирования, которое было привлечено в создание новых платных трасс в течение шести лет, составил около 500 млрд руб. Привлечение этих средств, как отмечал чиновник, стало возможным за счет гибкого управления тарифами на дорожной сети.

"Почему мы сегодня предлагаем увеличить, например, тарифы в части нового строительства, что касается в первую очередь новых участков, которые находятся около крупных городов? Мы рассматриваем много проектов. И для того чтобы они могли быть реализованы с учетом ограниченного финансирования, там нужно управлять тарифными решениями соответствующим образом", - пояснял Макиев.

"Мы понимаем, что есть участки вблизи крупных городов, на которых и спрос, и готовность платить гораздо выше. Если мы будем действовать в рамках текущей редакции постановления N47 и не менять ничего - при этом перед нами будет стоять задача обслуживать дорогу за счет доходов от сбора платы, возвращать внебюджетное привлеченное финансирование за счет доходов от сбора платы, то мы должны будем на всех участках без исключения поднимать существенно тариф. Даже там, где и готовность платить ниже", - говорил он.

При этом Макиев подчеркивал, что поправки в постановление N47 (которые в итоге были приняты постановлением N257) дают лишь право повышать тарифы на участках платных федеральных трасс, но не обязывают делать это повсеместно.

Говоря о перспективах тарифного регулирования на главной строящейся федеральной автотрассе М-12 Москва-Казань, Макиев отмечал, что подход госкомпании будет вариативным.

"Участки около Москвы востребованы, есть готовность пользователя платить. Например, участок около Москвы в обход Балашихи вполне допускает значение порядка даже 8 руб. за 1 км проезда, чтобы не обеспечивать на транзитных участках существенное увеличение тарифов. Но на транзитных участках М-12 дальше это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть - это в среднем 3-4 руб. за 1 км", - заявлял чиновник.