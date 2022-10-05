Спотовая цена газа в Европе упала до половины стоимости ближайшего фьючерса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Уникальная ситуация сложилась на газовом рынке Европы: спотовая цена газа на фоне заполнения газовых хранилищ до целевого 80-процентного уровня в большинстве стран упала ниже $1000 за тысячу кубометров. При этом фьючерсы на газ, начиная с ближайшего - ноябрьского, находятся вблизи $2000 за тысячу кубов.

Ниже $1000 за тысячу кубометров цена газа в Европе была в начале июня. Как раз в июне Европа принимала регулирование, касающееся обязательных уровней запасов газа в ЕС. Спотовая цена опустилась к июньским уровням именно в тот день, один из последних крупных потребителей газа в ЕС - Австрия, достигла директивного уровня (этой отметки, правда, еще предстоит достичь Венгрии и Болгарии).

При этом темпы продолжающейся закачки газа в хранилища (то есть объемы изъятия газа с рынка) за последний месяц практически не изменились.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель во вторник был 41,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Теплая погода бабьего лета в сочетании с высокой выработкой ветряной генерации снижает котировки газа в Европе. Спотовая цена на газ опустилась до минимума с июня. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $856 за тысячу кубометров. При этом ноябрьский фьючерс закрылся по $1749, а февральский - по $1890 за тысячу кубометров.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1492.

В понедельник и вторник ветроэнергетические установки обеспечили в среднем 13,9% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 19%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работали со средней производительностью 59%, как и в августе. С 16 сентября в статистике отображаются поставки с нового приемного терминала в Нидерландах - EemsEnergy LNG.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас запасы выросли до 89,61%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (3 октября) составил 0,25 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Болгария, Венгрия и Латвия. Болгарии до 80% надо качать газ еще неделю-полторы, Венгрии - три недели.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - они замерли на уровне 53%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии. Также в сентябре-октябре на плановый ремонт на 17 дней остановится завод Cove Point мощностью 5,25 млн тонн в год, экспортируемые через него объемы также останутся на внутреннем рынке. Впереди ремонты и на других СПГ-заводах.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю остался таким же, как и за предыдущую - было аккумулировано 2,9 млрд куб. м.

Текущий уровень запасов составляет около 74%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 6,5% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 9%.