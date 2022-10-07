Белоусов допустил, что экспортная пошлина на уголь не принесет доход в бюджет в 2023 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на уголь, скорее всего, не принесет доход в бюджет в 2023 году при текущих контрактных ценах на российский уголь на мировом рынке, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме "Угольная отрасль - новые реалии" в Кемерово в пятницу.

"Почему никакой болезненности эта экспортная пошлина для угольной отрасли не составляет - она устроена очень просто. Есть некая пороговая цена, ниже которой никакая экспортная пошлина не берется. Сегодня у нас средняя продажная цена российского угля на мировых рынках на Востоке составляет порядка $130-140 (за тонну - ИФ). Мы договорились с угольными компаниями, что цена отсечения будет $150, то есть она выше контрактной, которая сегодня сложилась на рынке. Это означает, что, если цена повысится, конъюнктура еще улучшится, и цена повысится за $150, тогда часть сверхдохода, которая от прибыли сверх цены $150, будет забираться в бюджет, если ниже - ноль", - сказал Белоусов.

"Скорее всего, вряд ли мы что-то соберем из экспортных пошлин с угольной отрасли в следующем году", - добавил он, отметив, что этот вопрос обсуждался с Минфином РФ.

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