Munich Re перестанет страховать и инвестировать в нефтегазовые проекты

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, перестанет страховать проекты по развитию новых месторождений нефти и газа начиная с апреля 2023 года.

Как сообщила компания, она также не будет больше инвестировать и страховать проекты, связанные со строительством трубопроводов для транспортировки нефти и газа, а также электростанций, работающих на ископаемых источниках энергии. При этом исключение составят лишь проекты, реализация которых началась до 31 декабря текущего года.

Munich Re отметила, что эти шаги направлены на снижение негативного влияния, которое ее бизнес наносит окружающей среде.

Munich Re предоставляет договоры перестрахования, которые помогают другим страховщикам распределять риски. Компания также инвестирует прибыль, полученную от страховых взносов, что делает ее крупным институциональным инвестором.