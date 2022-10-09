Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Решения, принимаемые в рамках ОПЕК+, позволяют сбалансировать действия США по раскачиванию мирового энергетического рынка, у России в этой группе налажены взаимовыгодные уважительные отношения, отмечают в Кремле.

"В целом то, что президенту (Путину) удалось наладить взаимоуважительные отношения (с Саудовской Аравией и ОАЭ), которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты. Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Как он отметил, очень хорошо, что такая "фактически сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК ответственную позицию, противостоит действиям США". "Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы", - заявил Песков.

5 октября министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений. Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).