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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п
Фото: Daniel Felipe Kutepov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за Сбербанком и другими игроками повышает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Минимальная ставка для заявок по собственным ипотечным программам банка, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%, говорится в сообщении госбанка. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования.

По основной программе господдержки клиенты по-прежнему могут получить средства от 6,7%. Кредит в рамках "семейной" и IT-ипотеки" в ВТБ доступен от 4,7%. Многодетные семьи могут оформить в ВТБ ипотеку по специальной ставке 3% (в ДФО - 0,1%). Дальневосточная ипотека в банке предлагается от 1,7%.

ЭкономикаСбербанк повысил ставки по ипотеке из-за изменения рыночных условийЧитать подробнее

Одновременно с изменением кредитной политики ВТБ повысил доходность по четырем основным вкладам в рублях. С 1 октября клиенты банка могут разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной ставкой до 8,3% годовых.

Ранее о повышении ставок на 0,5 п.п. по рыночным ипотечным программам сообщил Сбербанк, объяснив это изменением рыночных условий.

ВТБ
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