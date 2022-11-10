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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Rivian получил скорректированный убыток в III квартале хуже прогнозов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. зафиксировал более низкий, чем ожидалось, убыток без учета разовых факторов, но получил выручку лучше прогноза рынка.

Компания отметила сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, но подтвердила прогнозы на весь 2022 год.

В июле-сентябре чистый убыток Rivian составил $1,72 млрд против $1,23 млрд годом ранее. Убыток в расчете на акцию сократился до $1,88 с $12,21 годом ранее в связи с увеличением числа акций в обращении.

Скорректированный убыток составил $1,57 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,79 на акцию.

Квартальная выручка Rivian составила $536 млн при консенсус-прогнозе рынка в $550 млн. Годом ранее компания получила доход в $1 млн.

В июле-сентябре Rivian произвела 7363 автомобилей и отгрузила клиентам 6584.

В компании отмечают сохранение высокого спроса на ее автомобили и фокусируются на наращивании производства, несмотря на сохраняющиеся сложности в каналах снабжения.

Rivian подтвердила прогноз производства на текущий год на уровне 25 тысяч автомобилей.

Компания также сохраняет годовой прогноз отрицательной скорректированной EBITDA на уровне $5,45 млрд. В третьем квартале этот показатель составил $1,31 млрд.

Rivian также понизила оценку капзатрат в этом году до $1,75 млрд с $2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Rivian снизилась на 73%.

Rivian США
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