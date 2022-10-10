Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Безработица в ОЭСР в августе поднялась до 4,9%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе поднялась до 4,9% с 4,8% в июле.

80% стран ОЭСР в позапрошлом месяце зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении организации.

Число безработных в странах ОЭСР в августе увеличилось впервые с апреля прошлого года, до 33,2 млн человек с 32,8 млн в июле.

Безработица как среди женщин, так и среди мужчин в позапрошлом месяце стабилизировалась на июльском уровне - 5,1% и 4,7% соответственно. Показатель безработицы среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) поднялся до 10,6% с 10,3%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - до 4,2% с 4,1%.

Безработица в еврозоне в августе осталась на уровне предыдущего месяца - 6,6%, в Европейском союзе - 6%. В США показатель поднялся до 3,7% с 3,5%, в Канаде - подскочил до 5,4% с 4,9%. Между тем в Японии безработица опустилась до 2,5% с 2,6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР США Евросоюз Канада Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });