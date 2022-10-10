Годовая инфляция в Молдавии замедлилась до 33,97%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в Молдавии в сентябре 2022 года в годовом выражении (к сентябрю 2021 года) составила 33,97%, что на 0,32 п.п. ниже годовой инфляции в августе, сообщило Национальное бюро статистики.

За январь-сентябрь цены в стране выросли на 24,69%.

В сентябре 2021 года инфляция в Молдавии составила 6,68%, выйдя за установленный Национальным банком целевой коридор в 3,5%-6,5%. В дальнейшем инфляция росла ежемесячно и в августе 2022 года достигла максимума в годовом выражении - 34,29%.

Как сообщалось, ранее высокий уровень инфляции в Молдавии был зафиксирован в октябре 1999 года - 53,6%. Сильное ускорение роста потребительских цен отмечалось также в 2003 и 2008 годах, но тогда пиковые значения были намного меньше - в районе 17%.

Самая высокая инфляция в истории Молдавии была в декабре 1993 года - 2705,7%.

В 2021 году инфляция в стране составила 13,9%. Национальный банк первоначально на 2022 год прогнозировал среднегодовую инфляцию в пределах 18,8%, но в мае скорректировал прогноз до 27,3%. Регулятор ожидал пик инфляции в сентябре-октябре. По прогнозам центробанка, инфляция вернется в целевой коридор (3,5%-6,5%) во втором квартале 2024 года.