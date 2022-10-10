Рубль днем дешевеет к доллару и евро на усилении геополитических рисков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм".

Курс доллара США составил 62,66 руб./$1 в 15:00 по московскому времени, что на 1,65 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар рос до 63,095 впервые с 7 июля. Евро стоил 61,29 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,54 рубля - до 62,04 рубля.

Крымский мост

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро днем в понедельник, инвесторы выходят из рисковых активов на фоне геополитический напряженности вокруг российско-украинского конфликта. В воскресенье вечером президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз РФ.

"Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации". И добавил: "Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений".

Новые санкции ЕС

Еврокомиссия в новом пакете санкций в отношении России разработала меры, исключающие "лазейки" для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сообщила глава ЕК в понедельник на пресс-конференции в Таллине.

Она также сообщила, что в ближайшие две недели "мы предложим в комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа".

Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне, при этом сохраняя готовность продолжать ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в Штатах не будет замедляться, пишет агентство Bloomberg.

В соответствии с этой целью, которой привержены многие представители руководства американского ЦБ, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в следующем месяце.

Подобный шаг становится еще более ожидаемым на фоне опасений по поводу цен на энергоносители в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, а также оптимистичных данных по рынку труда США, опубликованных на прошлой неделе.

Нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе торгов в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу.

Цены на нефть

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по Москве подешевели на 0,5% - до $97,43 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились также на 0,5% - до $92,18 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Основным фактором резкого подъема цен на нефть на минувшей неделе стала новость о том, что ОПЕК+ приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Комментарии аналитиков

"Сегодняшняя сессия в валютной секции Московской биржи началась с резкого падения стоимости рубля на фоне обострения геополитической ситуации. На максимуме пара "доллар-рубль" достигала 63,095. Дополнительным драйвером ослабления рубля также выступает коррекция нефтяных котировок. Главный негативный фактор ослабления рубля начал давление на котировки примерно в 10:30 по Москве, и он себя полностью еще не исчерпал, так как геополитическая напряженность только усиливается. Как следствие, вполне вероятно дальнейшее падение котировок российской национальной валюты на протяжении всей торговой сессии: до конца текущего дня доллар и евро могут подорожать до 64,59 (июльский максимум) и 62,5-63,5 соответственно", - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"На прошлой неделе опасения блокировки недружественных валют в России ослабились после окончательного раскрытия новых пакетов санкций. На этом фоне курс "доллар-рубль" за неделю вырос на 4,4% - до 61 руб./$. При этом заметный рост нефтяных цен и временное снижение индекса доллара не смогли сдержать ослабление рубля. Сегодня курс доллара продолжает расти. На этой неделе на мировом валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности. Впрочем, динамика курса внутри страны продолжит определяться преимущественно геополитическими новостями. Пока у курса "доллар-рубль" сохраняется потенциал превысить 63 руб./$1 в связи с ослабившимися опасениями санкций. Тем не менее в зависимости от развития геополитической ситуации он еще может вернуться к более привычным уровням около 59,75-61,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 базисных пункта - до 8,12%, 8,14% и 8,15% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,22% и 8,26% годовых соответственно.