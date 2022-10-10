Рубль понизился к доллару и евро в понедельник на усилении геополитических рисков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте и опасениями активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара США составил 62,69 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар рос до 63,095 впервые с 7 июля. Евро стоил 61,42 руб./EUR1, подорожав на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,61 рубля - до 62,12 рубля.

Взрыв на Крымском мосту

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро в понедельник, инвесторы активно выходили из рисковых активов на фоне усиления геополитический напряженности вокруг российско-украинского конфликта из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм".

В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз РФ.

"Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации". И добавил: "Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений".

Планы ЕС по новым санкциям

Еврокомиссия в новом пакете санкций в отношении России разработала меры, исключающие "лазейки" для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сообщила глава ЕК в понедельник на пресс-конференции в Таллине.

Она также сообщила, что в ближайшие две недели "мы предложим в комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа".

ФРС США

ФРС США намеревается повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне, при этом сохраняя готовность продолжать ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в Штатах не будет замедляться, пишет агентство Bloomberg.

В соответствии с этой целью, которой привержены многие представители руководства американского ЦБ, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в следующем месяце.

Подобный шаг становится еще более ожидаемым на фоне опасений по поводу цен на энергоносители в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, а также оптимистичных данных по рынку труда США, опубликованных на прошлой неделе.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения ДКП ФРС оказывают давление на настроения глобальных инвесторов и ослабляют их желание рисковать. Этому способствуют данные о состоянии рынка труда США за сентябрь, которые были опубликованы в пятницу. Количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 0,71% - до $97,22 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,35% - до $92,32 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Основным фактором резкого подъема цен на нефть на минувшей неделе стала новость о том, что ОПЕК+ приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Между тем давление на котировки оказывают сохраняющиеся опасения по поводу мировой экономики и падения спроса на топливо.

Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, по итогам прошлой недели курс рубля снизился к основным валютам, пара "доллар-рубль" вновь торгуется выше 62 руб./$1. "В новом пакете санкций со стороны западных стран не оказалось ограничений на НКЦ, что снизило давление на биржевые курсы валют. Ослаблению рубля способствовало окончание очередного налогового периода. В целом среднесрочная картина не меняется: существенно изменить курс рубля с текущих уровней могут или активные действия со стороны правительства, или заметные изменения в потоке валютной выручки у экспортеров", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 10 октября, российский рубль подешевел. Внешний фон негативно влияет на положение рубля. Долгое время российская валюта успешно игнорировала происходящее на глобальных рынках капитала, но теперь инвесторы начинают все больше учитывать конъюнктуру. При этом сырьевой фактор сейчас не оказывает рублю поддержки. В то же время, определенной опорой рублю сохраняется профицит торгового баланса РФ", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 октября на 1,0651 рубля, до 62,3126 руб./$1, и увеличил курс евро на 82,63 копейки, до 60,8019 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного выходного дня в США, где отмечается государственный праздник - День Колумба. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника увеличился на 1,0941 рубля относительно пятницы и составил 62,3613 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 375,385, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,2433 рубля, до 61,1514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 70,41 копейки, до 60,9193 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 022,009 млн, из которых EUR256,909 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR765,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 базисных пункта - до 8,12%, 8,14% и 8,15% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,22% и 8,26% годовых соответственно.