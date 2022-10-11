Минфин представил предложения по поддержке сферы закупок в условиях мобилизации

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ направил на рассмотрение правительства свои предложения по поддержке участников госзакупок в условиях частичной мобилизации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Изменения (их предлагается внести в ряд правительственных постановлений - ИФ) позволят снизить риски неисполнения контрактов", - отмечается в сообщении.

Подготовленный финансовым ведомством проект правительственного постановления предусматривает предоставление участникам госзакупок права на изменение существенных условий (как правило, сроки и стоимость - ИФ) госконтрактов (федерального уровня - ИФ), если при выполнении таких контрактов возникли "независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией".

Кроме того, документ предусматривает внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений, регламентирующих различные вопросы, связанные с исполнением госконтрактов. Так, например, согласно этим изменениям в реестр недобросовестных поставщиков (РНП - заказчик имеет право внести информацию о поставщике в РНП при ненадлежащем исполнении контракта и последний в течение трех лет не сможет принимать участие в госзакупках - ИФ) нельзя будет включать информацию о поставщиках, которые не смогли надлежащим образом выполнить свои обязательства по госконтрактам - но только в том случае, если это оказалось невозможным в связи с мобилизацией. В данном случае мобилизация признается обстоятельством непреодолимой силы - "то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством".

Поправка в другое постановление предусматривает, что госзаказчики должны будут полностью списывать неустойки (штрафы, пени), начисленные за неисполненные или ненадлежаще исполненные госконтракты - но только по причине возникновения не зависящих от сторон контракта обстоятельств, связанных с мобилизацией.

Также документ уточняет ряд положений, регламентирующих порядок организации документооборота при проведении закрытых конкурентных закупок электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. В частности, оговаривается, что вся закупочная документация должна размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, но не публиковаться на сайте ЕИС.