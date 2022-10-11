Союз экспортеров зерна предложил сохранить квоту и увеличить ее до 25 млн т

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна предлагает сохранить квоту на экспорт зерна из РФ, но увеличить ее объем и не вводить лимиты по поставкам отдельных культур.

"Квота вводилась как системная мера регулирования экспорта зерна, поэтому, наверное, отменять ее из-за обстоятельств конкретного сезона нет смысла. Экспортеры приняли правила игры государства, лишняя суматоха со сменой правил скорее дезориентирует, чем поможет", - сказал "Интерфаксу" глава союза Эдуард Зернин.

"Мы скорее склоняемся к компромиссному решению, чтобы квота в этом сезоне не несла рестриктивный характер, но оставалась ограничительной мерой. Думаю, 25 млн тонн без раздела по культурам могли бы стать компромиссным вариантом", - отметил он.

По его словам, несмотря на расчетный профицит зерна, не стоит забывать, что "ситуация может измениться в одночасье, как это произошло, например, в Индии". Там правительству пришлось срочно менять амбициозные планы на жесткие экспортные ограничения, когда выяснилось, что большая часть рекордного урожая уже выкуплена с целью вывоза из страны. "В нашей ситуации, подобные ошибки чреваты серьезными последствиями для национальной продовольственной безопасности", - полагает Зернин.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что вопрос о возможности отмены экспортной квоты на зерно прорабатывается.

"Урожай большой, поэтому, в принципе, наверное, предпосылки к тому, чтобы вводить какие-то количественные ограничения сейчас отсутствуют", - заявила она.

Экспортная квота рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня. В прошлом сельхозгоду (завершился 30 июня 2022 года) объем квоты составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она была распределена между 206 компаниями.

Сбора зерна в РФ в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы, прогнозировал Минсельхоз.