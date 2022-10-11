Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в РФ выросла до 6,67%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилось до 6,669% с 6,541% в третьей декаде сентября, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Декадный рост этой индикативной ставки зафиксирован второй раз с первой декады марта, когда ставка выросла на 11,92 процентного пункта, до рекордных 20,51%, после того как ЦБ РФ, реагируя на экстремальное изменение условий на финансовых рынках под воздействием введенных против РФ санкций, c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых с 9,5%.

Затем на фоне замедления инфляции ЦБ снижал ключевую ставку, снижали ставки по вкладам и банки. В третьей декаде сентября она была минимальной почти за год (со второй декады октября 2021 года).

Впервые с марта рост ставки по вкладам был зафиксирован во второй декаде августа, она увеличилась на 0,030 процентного пункта (п.п.). Теперь ее рост в первой декаде октября был в 4,3 раза больше - на 0,128 п.п. Однако она не превысила уровень второй декады сентября - 6,740%.

Расчет ставки произведен на основании данных Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.