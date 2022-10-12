Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,3% и ростом индекса МосБиржи на 1,1%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил рост рублевых цен blue chips на фоне улучшения настроений на внешних фондовых и нефтяных площадках, сдерживающим фактором для покупателей останется геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина. Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 1,1%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 1970,32 пункта (+1,1%), индекс РТС - 962,08 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 64,48 рубля (+0,82 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Магнита" (+2,2%), "АЛРОСА" (+2%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "ММК" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), расписки TCS Group (+1,1%), акции "Газпром нефти" (+1%), "Северстали" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

ФСБ сообщила в среду о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что пока не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, не готов обсуждать присутствие России на Украине, а также "сохранение какой-либо части Украины". Также Байден считает, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, рынок акций РФ устранил перепроданность, которая образовалась в начале недели. Продолжение роста в ближайшее время возможно лишь за счет ослабления рубля, что поддерживает бумаги экспортеров. Однако базовый сценарий предполагает, что индекс МосБиржи краткосрочно будет консолидироваться возле отметки 2000 пунктов.

На рынке нефти ожидается сохранение повышенной волатильности: с одной стороны, есть негатив от сохранения непростой ситуации в глобальной экономике, однако фактором поддержки сырья является сокращение добычи.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в среду инвесторам стоит обратить внимание на статистику по ВВП Великобритании и данные по промышленной инфляции в США (PPI) в сентябре. Оказать влияние на рынки могут и заявления членов ЕЦБ и ФРС США, в которых подтвердятся намерения регуляторов агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. При отсутствии негативных новостей можно ожидать отскока глобальных рынков вверх в течение дня.

На рынке акций РФ в среду инвесторы могут начать фиксировать позиции после роста предыдущего дня, что может негативно сказаться на индексе МосБиржи. В течение сессии индекс будет двигаться в диапазоне 1900-2000 пунктов, тяготея к его нижней границе, полагает Головинов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, торги на российском рынке акций остаются хаотичными и разнонаправленными, однако количество продавцов явно снизилось, и индексам сложно падать в условиях продолжающегося роста инфраструктурных рисков.

На глобальных рынках основное действо происходит с Банком Англии. Накануне в конце вечерней сессии были поставлены жесткие сроки до пятницы по свертыванию экстренной программы количественного смягчения, что негативно отразилось на глобальных фондовых индексах. Однако в среду утром Банк Англии в частном порядке дал понять кредиторам, что готов продлить свою экстренную программу покупки облигаций после крайнего срока в пятницу, если этого потребуют рыночные условия.

Цены на нефть прервали снижение, вызванное опасениями снижения спроса из-за растущих рисков глобальной рецессии и ужесточения коронавирусных ограничений в Китае, отмечает Кабаков.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-1,1%, Nasdaq (-1,1%) снизился пятую сессию подряд и обновил минимум с конца июля 2020 года, подрос Dow Jones (+0,1%).

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%.

Азия

В среду в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Международный валютный фонд накануне ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители.

Банк Южной Кореи в среду повысил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 3% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Стоимость кредитования была увеличена в восьмой раз с августа 2021 года.

ЦБ прогнозирует, что инфляция в стране достигнет пика в октябре, но останется достаточно высокой в ближайшем будущем - больше 5% по крайней мере до конца первого квартала 2023 года. Ожидается, что ВВП Южной Кореи по итогам 2022 года увеличится на 2,6%, в следующем году - на 2,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются скорректироваться после снижения на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $94,61 за баррель (+0,3% и -2% во вторник), ноябрьская цена WTI - $89,35 за баррель (без изменений и -2% во вторник).

МВФ призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's.