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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Экспортеры СПГ будут платить в РФ налог на прибыль по ставке 32-34%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ с 2023 года составит 32-34%, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Будет повышенная ставка налога на прибыль, от 32% до 34%", - сказал Сазанов журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

Ставка налога в 32% на 2023-2025 годы фигурировала в поправках в Налоговый кодекс, внесенных правительством в конце сентября в Госдуму в составе "бюджетного пакета". При этом 15 п.п. налога зачисляется в федеральный бюджет, 17 п.п. - в бюджеты субъекта РФ. При ставке 32% Минфин оценивал допдоходы федерального бюджета от налога на прибыль организаций, производящих СПГ, в размере 200 млрд руб. в 2023 году.

Текущая ставка налога на прибыль составляет 20%, из них 3 п.п. зачисляется в федеральный бюджет.

Минфин РФ
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