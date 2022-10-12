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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Нефть Brent подорожала до $94,75 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли от снижения к умеренному росту в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики и возможные последствия сокращения добычи ОПЕК+.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:43 по московскому времени повысились на $0,46 (0,49%) - до $94,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,2 (0,22%) - до $89,55 за баррель.

Во вторник обе марки подешевели примерно на 2% после того, как Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

"Сейчас на нефтяном рынке действуют две основные силы: прогноз для экономики тянет цены вниз, а действия ОПЕК+ - наверх", - отметил аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"На прошлой неделе ОПЕК+ объявила о сокращении квот на 2 млн баррелей в сутки. Однако опасения по поводу роста (мировой экономики - ИФ) по-прежнему доминируют на рынке, и это может помешать подъему цен", - добавил он.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара. Американская валюта в среду обновила 24-летний максимум в паре с японской иеной на фоне высокой инфляции в США и ожиданий, что Федрезерв продолжит активно повышать процентные ставки.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию в четверг данных об инфляции в США. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

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