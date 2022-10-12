Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает вариант, при котором налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32%-34%, при этом изменения не коснутся новых проектов, для которых ставка останется на уровне 20%, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Сазанов уточнил, что ставку налога на прибыль для СПГ-производителей планируется повысить либо до 32%, либо до 34%, пока нет окончательного решения. При этом, сообщил он, повышенную ставку планируется применить только к существующим проектам. "Новые проекты не подпадут под повышенную ставку", - подчеркнул он.