Законопроект о повышении до 32% налога на прибыль для экспортеров СПГ принят в I чтении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 января 2023 г. повышает с 20% до 32% налог на прибыль организаций, осуществляющих производство газа в сжиженном состоянии и его продажу на экспорт, предполагается, что повышенная ставка будет действовать три года.

Законопроект (№201629-8) был внесен в парламент правительством 28 сентября, вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета. Он включает в себя налоговые новации по изъятию доходов у ряда отраслей.

"Для организаций, которые в отчетном (налоговом) периоде осуществляют производство газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии и его реализацию на экспорт и которым выдана лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа в соответствии с законодательством РФ, в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, устанавливается налоговая ставка в размере 32%", - говорится в принятом законопроекте.

При этом норматив в 15% налога будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в бюджеты субъекта РФ. Текущая ставка налога на прибыль составляет 20%, из них 3% зачисляется в федеральный бюджет (в 2017-2024 годах).

Дополнительные доходы федерального бюджета от повышения налога ожидаются в размере 200 млрд руб. в 2023 году.

Уже после внесения законопроекта в Госдуму замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что размер ставки может быть увеличен до 34%, но при этом новации планируется применить только к существующим проектам. "Новые проекты не подпадут под повышенную ставку", - подчеркивал он.