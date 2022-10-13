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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Американский ритейлер Kroger начал переговоры о слиянии с конкурентом Albertsons

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co. ведет переговоры о слиянии с конкурирующей группой Albertsons Cos. Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

В минувшем финквартале, завершившемся 13 августа, выручка Kroger Co. поднялась на 9,3% и достигла $34,64 млрд, а чистая прибыль подскочила в 1,6 раза и составила $731 млн.

Albertsons получил чистую прибыль в прошлом финквартале в размере $484,2 млн при выручке в $23,31 млрд, также зафиксировав рост обоих показателей.

Акции Kroger дешевеют на 0,5% в ходе торгов в четверг, бумаги Albertsons подскочили в цене на 6,4%. Капитализация Albertsons превышает $14,6 млрд, а рыночная стоимость Kroger составляет почти $33 млрд.

Kroger Albertsons США
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