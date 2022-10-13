Межправкомиссия России и Пакистана в начале 2023 года обсудит сотрудничество в ТЭК

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В начале 2023 года запланировано проведение заседания межправительственной комиссии России и Пакистана, сообщило Минэнерго России. Предыдущее заседание прошло в ноябре 2021 года в Екатеринбурге.

Глава министерства Николай Шульгинов на полях форума "Российская энергетическая неделя" обсудил перспективы сотрудничества в сфере ТЭК с послом Пакистана в России Шафкатом Али Ханом. Они поговорили о реализации проекта "Пакистанский поток", перспективах сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также подготовку к проведению межправкомиссии в начале 2023 года.

"С пакистанскими партнерами мы ведем плотное взаимодействие по всему спектру вопросов российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, включая энергетику", - заявил через пресс-службу Минэнерго Шульгинов.