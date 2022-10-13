На "Мосбирже" доллар подешевел на 79 копеек, евро - на 1,5 копейки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль подорожал к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти.

К 19:00 доллар США дешевел на 79 копеек, до 63,63 рубля, евро дешевел на 1,5 копейки, до 62,74 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 44,1 копейки - до 63,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам дня, поддержку ему оказали цены на нефть, растущие после падения по итогам трех сессий подряд. При этом рубль укрепился, несмотря на сильное ухудшение настроений на мировом рынке из-за данных по инфляции в США, так как компании-экспортеры приступили к подготовке к старту налогового периода месяца с учетом благоприятного валютного курса.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), в сентябре они нарастили продажу валюты до 693,6 млрд рублей с 431,1 млрд рублей в августе, сообщил Банк России. СЗКО сейчас основной агент по продаже валютной выручки экспортеров. Объем чистой продажи валюты крупнейших экспортеров в сентябре вырос до $21 млрд c $20,8 млрд в августе.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров, а также других клиентов с целью осуществления ими международных переводов. Объем покупок валюты данной категории участников в сентябре значительно вырос и составил 544,3 млрд рублей по сравнению с 320,5 млрд рублей в августе.

ЦБ отмечает, что также значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты - 129,5 млрд рублей в сентябре против 35,7 млрд рублей в августе. С начала года эта группа участников постепенно наращивает покупки долларов США и евро, что может быть связано с активизацией валютных расчетов российских граждан через банковские системы дружественных стран, полагает регулятор.

Физические лица на биржевом валютном рынке в сентябре приобрели валюту на общую сумму 139,4 млрд рублей (в августе - 68 млрд рублей), из них юаней - 22,7 млрд рублей. На внебиржевом рынке (покупки через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за сентябрь долларов и евро было продано на сумму 161,8 млрд рублей. В целом за месяц на биржевом и внебиржевом рынках физические лица продали валюту на сумму 22,4 млрд рублей.

Участники глобального рынка оценивают данные Минтруда США о незначительном замедлении инфляции в сентябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

В помесячном исчислении индекс увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать протокол сентябрьского заседания ФРС.

Руководителей ФРС больше беспокоит риск неприемлемо высокой инфляции, чем чрезмерное повышение ставок, свидетельствует протокол. Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3-3,25% годовых. Решение было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

Кроме того, ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch. Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в среду, что экономика еврозоны продолжает расти и пока не находится в рецессии. Она отметила, что повышение ставок является наиболее эффективным инструментом ЕЦБ, подтвердив при этом продолжающиеся переговоры в руководстве относительно сокращения объема активов на его балансе.

Цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. К 19:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,13% $94,42 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,27%, до $89,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,88 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали гораздо более умеренное повышение запасов - на 1 млн баррелей. Товарные запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 2,02 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее. Оценка спроса на нефть в мире в 2023 году была снижена со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.

Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил в четверг вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели". Он добавил, что ОПЕК+ является тем инструментом, который может снизить волатильность на нефтяном рынке, обеспечивая своими решениями балансировку спроса и предложения.

Общий объем нефтяного экспорта из России в сентябре снизился на 230 тыс. б/с к августу, до 7,5 млн б/с в сутки, что на 560 тыс. б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет МЭА в своем отчете.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 260 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, нефтепродуктов - вырос на 30 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с.

По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, как из-за более низких объемов, так и из-за снижения цен. При этом МЭА отмечает, что даже такой доход выше, чем среднемесячная выручка в прошлом году.

"Днем на глобальных финансовых рынках преобладали позитивные настроения, однако после выхода данных по потребительской инфляции в США аппетит к риску мгновенно исчез. (. . .) Тем не менее, на российском рынке реакция в американской валюте была весьма сдержанной. Доллар лишь несколько сократил свои потери, однако к окончанию рабочего дня так и остался в минусе. С учетом сегодняшних данных по потребительской инфляции и таких же неутешительных данных по производственной инфляции в США (вышедших накануне) в ближайшее время на рынках будут преобладать ожидания жесткой позиции ФРС в отношении процентной политики до конца года. Не исключено, что индекс доллара в этих условиях предпримет попытки постепенного выхода на максимумы конца сентября. Впрочем, также вероятно, что USD лишь ограничится удержанием сегодняшних позиций, так как, по сути, рынок и без последних данных уже закладывал агрессивные сценарии по процентной политике ФРС. Для российского рынка локально преобладающими факторами остаются геополитические события, однако в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца участники торгов будут использовать эпизодические подъемы доллара для продажи валютной выручки к платежам в бюджет", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль стабилизировался и может начать укрепляться. (. . .) Похоже, стабилизации рубля способствовали экспортеры, так как обороты торгов на спотовом валютном рынке резко возросли. Суммарно они составили $6,5 млрд, что на 60% выше, чем обычно. При этом обороты по паре "юань-рубль" достигли нового рекорда - $2,1 млрд. Сегодня утром рубль восстановился до 63,6 за доллар. Видимо, повышенный спрос на иностранную валюту постепенно насыщается, и в этих условиях рубль может укрепиться до 63 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Как и ожидалось, рынок в поисках равновесных курсов иностранных валют продолжает корректировать позиции. Рубль возвращается в нейтральную позицию, поддержку ему оказывает профицит торгового баланса РФ", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 14 октября на 26,42 копейки, до 63,4917 рубля, и увеличил курс евро всего на 0,36 копейки, до 62,5903 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 59,34 копейки по отношению к среде и составил 63,5066 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 32,68 копейки и составил 63,4989 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 921,894 млн, из которых $1 365,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 556,418 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 70,73 копейки, до 62,7043 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 4,04 копейки, до 62,5699 рубля. Объем торгов евро составил 1 288,916 млн евро, из которых 245,566 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 043,35 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,07% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п., уменьшившись до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего дня - 8,28% годовых.